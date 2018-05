La programmation de l’Été des musées Gadagne 2018 est connue

Cet été marque l’édition 2018 de l’Été des musées Gadagne. L’été des musées Gadagne est de plus en plus audacieux avec des rendez-vous originaux et festifs qui s’ajoutent à la belle programmation d’ateliers et de visites.

En avant-première, aperçu des nouveautés et grands temps forts gratuits :

DIMANCHE, JE JOUE À GADAGNE

La grande cours des musées Gadagne se transforme en terrain de jeux ! Il y en aura pour tous, petits et grands !

Des après-midis ludiques à partager dans ce cadre exceptionnel, au coeur du Vieux Lyon. Gratuit.

Le 27 mai, voyagez dans le temps avec des jeux de la Renaissance.

Le 24 juin, jouez sur le thème de la construction d’une ville.

Le 29 juillet, jouez sur le thème de la nature.

DIMANCHE EN MUSIQUE DANS LES JARDINS

Les musées Gadagne vous proposent 4 rendez-vous musicaux dans le cadre magique des jardins suspendus de l’hôtel de Gadagne. Musique du monde, folk, jazz et jazz manouche. Gratuit.

Dimanches 17 juin, 1er et 22 juillet et 26 août., jardin des musées Gadagne. Entrée libre.

SPECTACLE HOMMAGE À GUIGNOL

Cyrano Guignol de Bergerac, dans la grande cour par la compagnie M.A. Attention, dans ce classique revisité, Cyrano-Guignol n’a pas de nez… mais gare à celui qui ose en parler ! Une parodie d’Albert Chanay, dans une version qui allie tradition de la gaine lyonnaise et mise en scène contemporaine.

Tout public dès 5 ans.

Vendredi 6 juillet à 20h30.

Durée : 1h.

Grande cour des musées Gadagne. Entrée libre.

BALADE URBAINE EN LIEN AVEC LE SPECTACLE GUIGNOL CYRANO DE BERGERAC SUR LES PAS DE GUIGNOL

Balade en partenariat avec le théâtre Le Guignol de Lyon

Parents-enfants dès 6 ans

Découvrez Lyon la marionnettiste des 18e et 19e siècles !

De maisons en statues, de cafés en théâtres, ce parcours, entrecoupé d’étapes ludiques, vous entraîne sur les traces de Guignol et de son créateur Laurent Mourguet. Puis passez derrière le castelet du théâtre Le Guignol de Lyon ; les marionnettistes vous révèleront les secrets de manipulation des marionnettes à gaine.

Dimanche 8/07 à 15h

Durée : 1h30

RDV : devant la station de métro vieux Lyon

Tarif : 6 € / 3 € – de 26 ans / 1 € pour les – 18 ans