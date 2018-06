Prison ferme et sursis pour des dealers aux talkies-walkies à Vénissieux

Ce mercredi 27 juin 2018, des policiers ont pris sur le fait trois dealers dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.

Les hommes âgés de 20 à 22 ans, utilisaient des talkies-walkies pour communiquer entre eux à l’intérieur d’une tour, connue pour être un lieu de trafic.

Les individus étaient en possession de quelques dizaines de grammes de résine.

Ils ont été recrutés par “ un grand du quartier ” et ils devaient accueillir et orienter les clients.

Un des trois hommes titulaire d’un casier chargé a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve. Les deux autres ont été condamnés à six mois avec sursis et 105 heures de travail d’intérêt général.