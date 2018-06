Les prétendantes au titre Miss America n’auront plus à défiler en maillot de bain, une décision qui ne convainc pas tout le monde

La décision américaine, dispensant les prétendantes au titre de Miss America de défiler en maillot de bain ne convainc pas les comités de l’Ain.

Le but de cette décision est d’améliorer l’image du concours jugé parfois dégradant et superficiel.

Mais le président du comité local Miss Châtillon, Laurent Kawecki exprime : “ Les remarques des anti-miss sont toujours les mêmes alors que les concours ont beaucoup évolué. On souhaite communiquer une image plutôt féministe, loin de la femme-objet ou du “sois belle et tais-toi”. Une Miss c’est avant tout une personnalité, une femme intelligente et cultivée, ce n’est pas incompatible avec l’image de jolie princesse. Une élection c’est un show. Sans panoplie, ça n’est plus une élection de Miss”.

Ophélie Constance, élue Miss Châtillon puis Miss Pays de l’Ain 2017 conteste aussi cette décision, puisque pour elle “le maillot une pièce fait partie du concours, c’est une belle marque de féminité.”

Andrée Michon, la présidente du comité Miss Rhône-Alpes a affirmée “ le maillot restera, c’est comme ça. Ça fait partie du truc”.