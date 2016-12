Premières chutes de neiges sur les axes routiers de la région

Ce lundi 19 décembre, de petites chutes de neige éparses descendant du Nord-est peuvent se produire en début d’après-midi sur plusieurs départements de la région Auvergne- Rhône-Alpes : 03,63, 42, 69, 01, 38, 73, 74

Malgré le caractère durable de ce risque, les intensités en jeu devraient rester très faibles (<1cm/3h) : et généralement sans tenue au sol.

Pour ce soir

En soirée et début de nuit prochaine, des précipitations vont commencer remonter sur le Massif central puis la vallée du Rhône en s’intensifiant progressivement. Après un intermède sous forme de pluie éventuellement, ces précipitations sont attendues pendant la nuit sous forme de neige jusqu’en plaine sur l’Auvergne et la vallée du Rhône jusqu’à Montélimar. La neige est attendue sur les rampes d’accès aux Tunnels du Mont Blanc et du Fréjus.

Pour demain

Mardi 20 décembre, l’épisode neigeux se poursuivra avec des chutes de neiges jusqu’en plaine plus intenses le matin le long d’un axe allant des Cévennes et de l’Aubrac aux Monts du Forez et du Lyonnais avec temporairement des intensités de l’ordre de 5cm/3h.

La vallée du Rhône est également touchée en marge Est avec des chutes de neige en plaine qui peuvent temporairement se prolonger au sud de Montélimar jusqu’au bas Vivarais.

En matinée et durant l’après-midi, les chutes de neige jusqu’en plaine devraient se décaler légèrement vers l’ouest et se limiter l’Auvergne et la Loire. Neige sur les rampes d’accès au TMB et Fréjus.

Michel DELPUECH, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes incite les automobilistes et conducteurs de poids lourds qui utilisent les axes placés en vigilance à la prudence.

Secteurs placés en vigilance

Autoroute A75

Partie ouest de l’autoroute A89 en Auvergne (de Clermont-Ferrand vers Bordeaux)

Autoroute A71

Partie est de l’autoroute A89 en Auvergne (de Clermont-Ferrand vers Balbigny)

Autoroute A40 entre Mâcon et Genève

Autoroute A40 entre Genève et l’Italie

Autoroute A43 entre Lyon et Chambéry

Autoroute A43 entre Chambéry et l’Italie

Voix rapides urbaines de Lyon

Autoroute A7 entre Vienne et Valence

Autoroute A7 entre Valence et Orange

Autoroutes A47 et A72 dans le secteur de Saint-Étienne

Autoroute A89 et nationale 7 dans le secteur de Lyon, Roanne ou Balbigny

Nationales 88 et 102 dans le secteur du Puy-En-Velay

Avant tout déplacement, informez-vous sur les conditions de circulation via internet

www.bison-fute.gouv.fr