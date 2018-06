Portes Ouvertes de l’Observatoire de Lyon

L’Observatoire de Lyon organise, les 23 et 24 juin prochains, une grande manifestation scientifique sur son site historique de Saint-Genis-Laval, en région lyonnaise.

Cet événement, gratuit et ouvert à tous, propose de nombreuses activités : ateliers, conférences, observations des astres… Tous les deux ans, les chercheurs de l’Observatoire de Lyon (Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS/École Normale Supérieure de Lyon) font partager leur passion des Sciences de la Terre et de l’Astronomie.

Comment s’est formé le Système solaire ? Quel est l’âge de l’Univers ? La vie est-elle vouée à disparaître ? Temps et Évolution sont les thématiques de cette édition 2018.

Au programme de ces journées : de nombreux ateliers pour découvrir les fouilles paléontologiques, les mirages de l’Univers ou la formation des planètes, mais aussi des contes, une exposition sur les roches terrestres, une frise chronologique géante de l’Univers retraçant les événements marquants depuis le Big Bang, un café-débat, des conférences, une pièce de théâtre, un concert…

Moment incontournable du week-end : la soirée d’observation où tous les instruments d’observation, dont l’impressionnant télescope de 1m de diamètre, seront pointés vers le ciel. La Lune, Jupiter, Vénus ou encore Saturne se sont données rendez-vous ce soir-là dans le ciel.

De nombreux partenaires culturels et scientifiques se joindront à l’événement tel que le Planétarium de Vaulx-enVelin, Météo France, Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes, les clubs d’astronomie de la Région (CALA, SAL, CAML), le Labo Junior Géophysique de l’ENS Lyon et la compagnie de théâtre Cie Les Non-Alignés.

En cas de mauvais temps, les activités sont réduites. Une buvette et une restauration seront proposées tout au long de la journée par un food truck, le Breizh crêpe.