Un policier gravement blessé en poursuivant un fugitif

Un policier s’est gravement blessé en chutant de plusieurs mètres alors qu’il était à la poursuite d’un fugitif.

Samedi vers 2h30 du matin, une patrouille de la BAC a décidé de contrôler un véhicule, dans le 3eme arrondissement de Lyon. A son bord, deux occupants, dont le conducteur, qui refuse d’obtempérer et prend la fuite. S’en suit une course poursuite entraînant de nombreuses infractions et circulations à contresens.

Un second véhicule de police qui était venu en renfort est heurté par les fuyards. Leur course s’arrête dans un plot au niveau de la porte de Saint-Clair à Caluire. Le passager est arrêté sur-le-champ, alors que le conducteur prend la fuite à pied. C’est en le poursuivant que l’un des policiers se blesse sérieusement en chutant. Le conducteur en fuite sera interpellé plus tard, par deux autres fonctionnaires.

Les deux hommes, de 29 et 25 ans, ont été mis en garde à vue. L’enquête se poursuit pour découvrir l’origine du véhicule qui pourrait avoir été volé.