Des perturbations sur le réseau TER ce jeudi

A la suite du lancement d’un mouvement de grève lancé par la CGT, le réseau TER Auvergne Rhône-Alpes sera perturbé le jeudi 29 juin 2017. Cette grève dont le but est de s’opposer à la restructuration et la suppression d’emplois au niveau national, empêchera la circulation des lignes Lyon – Sain-Bel et Lyon – Brignais durant toute la journée de jeudi. La ligne Lyon-Roanne ne circulera pas non plus entre 12h et 16h. Des cars circuleront à la place des trains annulés ce jour-là.

Concernant les lignes Saint-Etienne – Montbrison, Saint-Etienne – Roanne, et la ligne de la Dombes entre Lyon et Bourg-en-Bresse, seulement 2 TER sur 3 devraient circuler ce jeudi.

La liaison entre Grenoble et Saint-Marcellin ne sera effectuée que par un TER sur trois.

Enfin, entre Valence et Grenoble, seulement 10% des trains ne circuleront pas.

Les autres lignes de TER fonctionneront normalement.