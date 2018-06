Le nouvel îlot Baraban dans le 3e arrondissement abritera cinquante logements

Le nouvel îlot Barban dans le 3e arrondissement est une opération initiée par les promoteurs Promoval et Regency qui abritera cinquante logements et une microcrèche.

Le projet a été présenté en 2015, et a suscité au début des inquiétudes, caractérisées par une pétition lancée par des habitants.

Des modifications ont alors été réalisées pour « dédensifier le cœur d’îlot et densifier côté rue », cela s’est matérialisé par « une réduction de quelques mètres carrés de surface par rapport au projet initial ».

Le nouvel immeuble abritera 26 logements, dont 6 d’entre eux ont été acquis par Grand Lyon Habitat, l’ensemble sera disponible cet automne.

Un autre immeuble, engagé sur un ancien bâtiment abritera 19 logements quasiment tous livrés, répartis sur quatre étages de l’Atelier.

Et le troisième bâtiment lui aussi pas totalement démoli, où seules les façades ont été conservées, a été partiellement détruit, mais il sera reconstruit à l’identique. Il se nomme « Le 125 » et abritera 7 logements sociaux acquis par Grand Lyon Habitat et au rez-de-chaussée, on y retrouvera une microcrèche. Il sera terminé à l’automne.