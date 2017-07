Le niveau 3 alerte canicule activé dans le Rhône

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule en raison d’un pic de chaleur. La chaleur va s’intensifier à partir du vendredi 7 juillet 2017 pour plusieurs jours. Les températures minimales nocturnes ne descendront pas en dessous de 20°C et les températures maximales dépasseront 34°C.

Le préfet du Rhône active à compter du jeudi 6 juillet 2017 le niveau 3 « alerte canicule» du Plan canicule.

Le niveau 3 conduit l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes et les acteurs locaux (maires, établissements de santé et médico-sociaux, services d’urgence et de secours…) à organiser la montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes vulnérables.

Les décisions mises en œuvre par le préfet seront révisées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et des indicateurs de l’activité sanitaire locale.