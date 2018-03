Le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses réserves !

Saison Patrimoine 2018

Dans le cadre de la saison patrimoine organisée par le pôle métropolitain, le musée des sapeurs-pompiers ouvre ses réserves le samedi 10 et le dimanche 11 mars de 10h à 18h. Depuis 2015, le musée ouvre très ponctuellement ses réserves, situées à Vaulx-en-Velin. Plus de 150 véhicules de secours et d’incendie, une cinquantaine de pompe à bras, échelles hippomobiles et motopompes y sont conservées, entretenues et bichonnées par l’équipe technique du musée.

Découverte des collections : découvrez deux-cents ans d’histoire et de techniques au service de la population…

Visite libre ou guidée, de 10h à 18h, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Durée : 1 h

Jeu de piste Les familles sont invitées à parcourir les réserves pour découvrir les indices les menant au mot mystère …

Spectacle de marionnettes Petit spectacle montrant, en sons et en images, une intervention de sapeur-pompier de A à Z !

À partir de 2 ans, sur réservation. Samedi et dimanche à 11h et 15h30. Durée 40 min.

Informations pratiques

Entrée gratuite pour les enfants Plein tarif : 6€

Gratuit : -18 ans

Personne en situation de ½ tarif : étudiants handicap, bénéficiaires des minimas sociaux

Réserves du musée des sapeurs-pompiers : 19bis avenue Bataillon Carmagnole Liberté, Vaulx-en-Velin

Renseignements et réservation : 04 72 17 54 54

Site internet : musee.sapeur-pompier@sdmis.fr