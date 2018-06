Au Musée des Confluences l’exposition sur Hugo Pratt bat des records de fréquentation

Au Musée des Confluences, l’exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons » consacrée au père de Corto Maltese, l’Italien Hugo Pratt se tiendra jusqu’au 24 mars 2019.

Elle a débuté le 7 avril 2018 et a déjà atteint les 75 000 visiteurs soit 1 700 visiteurs par jour en moyenne.

Hugo Pratt, un bédéiste met en parallèle son oeuvre avec des cultures et des civilisations qui l’ont inspiré. Les visiteurs pourront retrouver une centaine d’objets de musée, allant des armes aux bijoux en passant par les vêtements, les parures, et les statues.

Hugo Pratt est le créateur de l’aventurier Corto Maltese en 1967. Le personnage est un marin solitaire qui ne se laisse suivre que par Raspoutine. On le voit pour la première fois dans la revue italienne Sgt Kirk. En 1970, on le retrouve dans l’hebdomadaire Pif Gadget. Et une saga de 29 aventures se déroulant entre 1904 et 1925 est devenue un succès public.