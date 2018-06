Montanges : un conducteur pris d’un malaise, rate un virage

Ce mercredi 6 juin 2018, vers 14 heures, le conducteur d’une camionnette a eu un accident entre Châtillon-en-Michaille et la route qui mène à Montanges et à Champfromier.

À Trébillet, sur la RD 1084, le conducteur d’une camionnette a raté un virage et a fini dans le talus.

Le conducteur âgé d’une trentaine d’années ne roulait pas vite et il n’avait personne en face de lui, quand il a été pris d’un malaise. Quand les pompiers et les équipes de secours sont arrivés, il était blessé et affaibli. Sur place, les gendarmes ont régulé la circulation de cette route étroite aux nombreux virages.