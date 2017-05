Une Mercedes volée pendant le débat du second tour, sans que son propriétaire ne le remarque

Un homme s’est fait volé sa voiture sans qu’il ne s’en aperçoive mercredi 3 mai, à Vaulx-en-Velin, alors qu’il regardait le débat du second tour. Il a appris que sa voiture avait disparu quand la police est arrivé chez lui pour lui annoncer qu’ils avaient retrouvé son véhicule.

Accompagné de plusieurs amis, l’homme était devant le débat télévisé opposant Marine Le Pen et Emmanuel Macron, quand un jeune homme est entré chez lui en escaladant un portail. Sans se faire remarquer, il a dérobé les clés de la voiture dans le hall d’entrée et est parti au volant de la Mercedes classe E.

Roulant à plus de 100 km/h sur l’avenue Gabriel-Péri, le voleur s’est fait arrêté par la police une heure plus tard, rue Claudia. Les forces de l’ordre l’ont alors arrêté. Le jeune homme de 15 ans qui a insulté et menacé les policiers pendant son interpellation, est déjà connu des services. Il a déjà commis plus de trente infractions, dont trois vols début février 2017.