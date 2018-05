Massignieu-de-Rives : choc frontal mortel, un conducteur alcoolisé

À Massignieu-de-Rives, le 16 décembre dernier, un choc frontal mortel a eu lieu et l’un des conducteurs était alcoolisé.

Jeudi, le chauffeur d’une des voitures impliquées dans l’accident a été présenté au juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire jusqu’à son procès.

C’est le samedi 16 décembre 2017, vers 19h15 sur la D992 à Massignieu-de-Rives qu’a eu lieu la collision.

Un homme âgé de 33 ans, au volant d’une Mercedes circule sur la route en direction d’un événement familial et en sens inverse cinq automobilistes rentrent du travail. La collision se produit dans un virage.

Plus d’une vingtaine de pompiers venant de Belley, de Culoz et d’Artemare ont été mobilisés pour cet accident d’une grande violence. Pendant plusieurs heures, les pompiers se démènent pour extraire les six victimes de leurs véhicules et leur apporter les premiers soins. Dans une fourgonnette, Citroën Jumpy, cinq personnes sont bloquées. La sixième personne est le conducteur de la Mercedes.

L’automobiliste de la Citroën, âgé de 51 ans est décédé. Ses cinq passagers ont eu entre huit et quarante-cinq jours d’ITT(Incapacité Totale de Travail).

Le chauffeur de la Mercedes, grièvement blessé, a été transporté à l’hôpital de Chambéry. Il y est resté six mois.

Jeudi, le conducteur a été présenté au juge d’instruction et a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à son procès. Une expertise automobile va être réalisée et une information judiciaire a été ouverte.

Les analyses toxicologiques ont révélé que le conducteur de la Mercedes avait 1,10 gramme d’alcool dans le sang et de la cocaïne alors qu’il conduisait.