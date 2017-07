Le maire de Givors écope de six mois de prison avec sursis

Le maire de Givors, Martial Passi, a écopé de six mois de prison avec sursis assorti d’une amende de 10 000 euros pour prise illégale d’intérêt. Il avait placé Murielle Goux, sa soeur cadette au poste de directrice générale des services de la commune. Elle a, quant à elle, été condamnée à 5 000 euros d’amende et à 4 mois de prison avec sursis pour recel. Elle ne pourra pas non plus exercer de postes dans la fonction publique durant 1 an et demi à partir de la mise en exécution de la décision des juges. Si Murielle Goux décide de faire appel, cette sanction complémentaire ne pourra être retirée par la Cour.

Martial Passi, lui, est inéligible pendant trois ans.