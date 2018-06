De la main d’oeuvre polonaise travaillant dans les champs au noir

Cette semaine, 90 gendarmes provenant du groupement de gendarmerie de l’Ain ont procédé à des interpellations dans le Nord Lyonnais, ainsi que l’Ain, l’Isère et la Drôme en raison de travail illégal dans des exploitations agricoles. Une dizaine de personnes ont pu être interpellées.

Six d’entre eux sont maraîchers de l’Ain et du Nord Lyonnais, et un autre est le gérant d’une agence d’intérim située dans la Drôme.

Le gérant de l’agence d’intérim aurait, pendant plusieurs années fourni de la main d’oeuvre polonaise pour travailler dans des exploitations agricoles sans couverture sociale ni déclaration. Les travailleurs polonais travaillaient 10h/jour pour 5 euros de l’heure.

La fraude s’estime à 2 millions d’euros et le gérant de l’agence d’intérim a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.