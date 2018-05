Lyon perd des places au Top 100 des meilleures villes étudiantes au monde

Selon l’étude annuelle QS “Best Student Cities Ranking” qui établit le Top 100 des villes les plus accueillantes au monde pour les étudiants, Lyon se retrouve à une irritante 42ème place pour l’édition 2018.

La capitales des Gaules perd donc huit places par rapport à 2017. En cause, sa capacité moindre à pouvoir garantir de travail à la suite des études par rapport à l’an dernier.

Cependant, le coût de la vie étudiante relativement peu élevé et son offre importante d’universités et d’écoles restent ses principaux points forts, et lui permettent de toujours rester devant Paris. À noter la présence également dans ce classement de Montpellier (97ème) et de Toulouse (78ème.)

Le podium est constitué de Londres, suivi de Tokyo et de Melbourne.