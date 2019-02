Le salon des Z’arts Zen à Neuville sur Saône

La 5éme édition du salon des Z’Arts Zen de Neuville sur Saône se déroulera les 23 et 24 février 2019 à l’espace Jean Vilar avec plus de 75 exposants et 40 conférences. Vous pourrez rencontrer des artistes et des professionnels du bien-être qui vous feront découvrir les thérapies douces, les produits bio.

Cette 5ème édition du salon du bien-être et des arts de 2 jours vous permettra de découvrir 75 exposants (thérapeutes/praticiens, prof du bien-être et artistes) qui animeront plus de 40 conférences sur différents thèmes touchants les thérapies douces : les épices, les compléments alimentaires, la géobiologie, l’eau, …

Ce salon de 2 jours vous permet de prendre un temps pour vous :

– un temps pour découvrir les diverses pratiques et thérapies douces

– un temps pour déguster et tester les produits bio et naturels

– un temps pour vous émerveiller devant les artistes et leurs oeuvres

Vous pourrez découvrir des thèmes variés : la naturopathie, l’hypnose, l’alimentation, les épices, les compléments alimentaires, les couleurs, l’eau, …

Restauration sur place avec un food truck : Ma Cantine Gourmande.

De nombreuses surprises et lots à gagner.

“L’Impact des Secrets de Famille” une conférence avec le Docteur Annie Blanc

Une conférence vous attend le samedi à 19H avec le Docteur Annie Blanc : “L’Impact des Secrets de Famille”, suite à l’écriture de son livre “Tu as bien fait de vivre”. Pour ses conférences, le Docteur Annie Blanc s’appuie sur son vécu personnel, sur son expérience professionnelle de médecin, ainsi que sur les nombreux témoignages qui lui sont confiés, ce qui lui permet de donner de nombreux exemples.

Après la conférence, le Docteur Annie Blanc vous propose une séance de dédicaces de son livre : “Tu as bien fait de vivre”, dont une grande partie de son récit se déroule dans le Jura, – et notamment “le secret”, nœud de l’intrigue –. Son livre est un vrai message d’espoir, optimiste et positif.

Infos pratiques

Salon des Z’Arts Zen à Neuville sur Saône

Samedi 23 février 2019 de 10h à 19h

Dimanche 24 février 2019 de 10h à 18h

Espace Jean Vilar

Place Charles de Gaulle

69250 Neuville-sur-Saône

Entrée 3 €

Liens utiles :

La page Facebook du Salon des Z’Arts Zen

Le site du Salon des Z’Arts Zen : www.lezarts-zen.com