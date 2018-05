Laurent Wauquiez et Anne Lorne engagent la lutte contre le harcèlement scolaire

Laurent Wauquiez, Président de la Région Rhône-Alpes-Auvergne, a décidé de lutter contre le harcèlement scolaire. Pour répondre à cet objectif, il a missionné la conseillère régionale Anne Lorne.

Enjeu de société majeur, le harcèlement scolaire a tendance à se développer dans les établissements. Chaque année, le nombre d’élèves victimes de harcèlement scolaire est estimé à 700 000 en France, soit près d’un élève sur dix. Complexe, ce phénomène de société doit être traité sur la durée et impose d’agir en amont des faits de harcèlement.

« Le harcèlement scolaire incarne la face cachée des établissements. On estime que 10% des établissements concentrent 50% des faits recensés. Un travail doit être mené en profondeur pour comprendre l’origine du harcèlement et le combattre afin qu’il ne se produise plus dans nos établissements » explique Anne Lorne.

La première étape de de cette mission d’envergure sera d’établir un état des lieux des violences scolaires dans la région afin d’en dresser le diagnostic précis. Ensuite, il s’agira de procéder à un recensement exhaustif des actions engagées par l’Etat et les autres collectivités depuis 10 ans.

L’enjeu est de comprendre les sources du harcèlement scolaire qui peuvent être multiples (éducatives, modèles familiaux, alcools, drogues, réseaux sociaux, jeux vidéo, pornographie…). Dans cette perspective, la Conseillère régionale rencontrera des associations engagées face au harcèlement scolaire ainsi que des infirmières et des psychologues scolaires des établissements régionaux et des familles.

Ces étapes permettront à Anne Lorne de proposer des pistes de réflexion concrètes en matière de prévention, de formation et de lutte contre le harcèlement scolaire.

Agir dans les transports scolaires est, par exemple, une piste à envisager. En

effet, en tant que nouvelle compétence régionale, les transports scolaires constituent un moyen efficace pour prévenir en amont le harcèlement scolaire dans les lycées.

« On parle de la souffrance au travail, on doit pouvoir parler de

la souffrance à l’école » explique Anne Lorne.

Toutes ces préconisations prendront la forme d’un rapport qui sera remis à Laurent Wauquiez, puis dévoilé le 9 novembre 2018, à l’occasion de la journée de la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce dossier s’accompagnera d’un outil de communication associé au PASS Région et d’une campagne de communication régionale.

« Notre volonté est tant de combattre le harcèlement que de soutenir les victimes. La Région veut intervenir là où l’Education nationale a échoué car le harcèlement n’a pas sa place dans notre société, encore moins dans nos établissements scolaires » affirme Laurent Wauquiez.