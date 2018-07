La 24e Pyramide de chaussures arrive à Lyon en septembre !

Chaque année, la Pyramide de chaussures représente un véritable coup de projecteur sur le sort des milliers de civils, victimes de bombardements. En 2018, l’événement part en tournée partout en France tout au long du mois de septembre. A Lyon, le rendez-vous est donné, Place Bellecour, les 28 et 29 septembre. Mais pour que cet événement soit une réussite, l’ONG a besoin de bénévoles pour organiser l’événement en amont et animer la Pyramide le jour J.

1 million de signatures pour arrêter le massacre !

Créées il y a 23 ans par Handicap International, les Pyramides de chaussures se sont imposées au fil du temps comme le rendez-vous annuel de mobilisation contre les mines antipersonnel et, depuis 2003, contre les bombes à sous-munitions (BASM). Elles ont contribué à recueillir plus de 2 millions de signatures de pétitions pour faire pression sur les États et obtenir l’interdiction de ces armes qui tuent et mutilent des innocents. Le succès est sans appel : pour la première fois dans l’histoire du droit international humanitaire, deux traités interdisent des armes conventionnelles.

Aujourd’hui, fidèle à sa mission de témoignage et face aux bombardements répétés contre des civils, Handicap International se mobilise pour mettre fin à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. Alep, Mossoul, Sanaa, chaque jour 90 civils sont victimes de ces armes dans le monde. Un déni du droit international humanitaire, des vies brisées sous couvert des « aléas de la guerre ».

Pour que l’impunité cesse, Handicap International entend faire pression sur les Etats et réunir 1 million de signatures d’ici à septembre 2018. Point d’orgue de la mobilisation, la 24e Pyramide de chaussures sera une nouvelle occasion de rappeler les décideurs politiques à leur responsabilité.

A Lyon, la réalité virtuelle et des animations interactives pour interpeller le public

Cette année, le public, en plus d’être invité à lancer une paire de chaussures pour soutenir les victimes de guerre et à signer la pétition, sera amené à s’imaginer le parcours d’une victime et à agir à son échelle pour dire NON aux bombardements des civils.

En suivant une exposition thématique tout autour de la place, chacun pourra mieux comprendre la réponse humanitaire de HI apportée aux victimes d’armes explosives, à travers des expériences immersives et interactives : de la réalité virtuelle dans une ville syrienne bombardée, une immense installation photo représentant les victimes et un parcours en prothèses.

La Pyramide de chaussures de Lyon recherche des bénévoles

Devenir bénévole pour l’une des Pyramides, c’est embarquer dans une folle aventure, humaine, logistique et citoyenne. Dès cet été, des centaines de mains s’affaireront pour faire de cette nouvelle édition une réussite. Qu’il s’agisse de préparer l’événement en amont aux côtés des équipes de l’association ou d’agir le jour J pour accueillir le public, l’inviter à signer la pétition, animer les stands, etc…Le soutien de chacun est essentiel.

Rendez-vous :

Vendredi 28 septembre*, samedi 29 septembre (*journée des scolaires)

Place Bellecour

Pour devenir bénévole et embarquer avec Handicap International dans l’aventure

de la 24è Pyramide de chaussures de Lyon, contactez :

Bérangère Nouvel / 04 72 76 12 70 / b.nouvel@hi.org