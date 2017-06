Karaoké à Lyon découvrez l’adresse l’incontournable pour une soirée réussie !

Vous cherchez un karaoké à Lyon ? Ne cherchez plus… Nous avons trouvé LE karaoké qu’il vous faut ! Découvrez la Fiesta Loca, l’adresse incontournable pour chanter et danser sur vos chansons préférées dans le vieux Lyon.

Karaoké à Lyon

Un karaoké à Lyon a toujours été un lieu de fête incontournable ! Débarqués au milieu des années 90, les karaokés lyonnais connaissent depuis vingt ans un succès grandissant. Généralement situés dans le 5ème ou le 9ème arrondissement de Lyon, les karaokés sont devenus de vraies institutions dans la vie nocturne lyonnaise.

Pour des soirées entre amis, des enterrements de vie de jeunes filles ou encore des afterwork entre collègues, toutes les occasions sont bonnes pour pousser la chansonnette. Mais, que vous soyez bon ou mauvais chanteur, nous avons déniché le lieu incontournable du karaoké à Lyon, la Fiesta Loca.

La Fiesta Loca à Lyon

La Fiesta Loca est un karaoké dansant à Lyon qui a été inauguré le 15 novembre 2014. Anciennement appelée le Tapas Club, la Fiesta Loca organise du jeudi au samedi des soirées inoubliables. Ouvert de 19h30 à 4h du matin, des chansons de tous les genres musicaux n’attendent que toi pour être chantées toute la nuit ! Bien sûr, le lieu est privatisable, ce qui est top pour les timides !

Le spécialiste des enterrements de vie de jeune fille à Lyon

La Fiesta Loca, c’est le spécialiste des enterrements de vie de jeune fille à Lyon ! Le lieu te propose un Karaoké de plus de 7 000 titres et un DJ qui te fera danser jusqu’au bout de la nuit. De plus, il est possible d’ajouter des prestations supplémentaires comme un stripteaseur, le tour de Lyon en limousine avec coupes de champagne ou encore un photographe professionnel pour immortaliser ta soirée. Tout est fait pour que tu passes, toi et tes amies, une soirée incroyable et que vous repartiez tous avec des souvenirs plein la tête. Alors mesdames, foncez !

Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête

A la Fiesta Loca, tous les prétextes sont bons pour se réunir le temps d’une soirée entre amis : fêter un départ en retraite, une soirée entre collègues, soirées étudiantes, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, anniversaires, ou simplement boire un verre, tout est bon pour faire la fête ! Venez du jeudi au samedi soir, dès 19h30 pour vous amuser et bien plus encore !

Le Tapas Club

A l’origine appelé Tapas 100 balles, le Tapas Club, devenu la Fiesta Loca, le 15 novembre 2014, est un des pionniers du karaoké à Lyon. La Fiesta Loca est donc un authentique karaoké de Lyon, installé ici depuis plus de 10 ans. L’accueil et le sourire d’une équipe professionnelle assure une grande convivialité lors de vos soirées. En résumé, la Fiesta Loca c’est top pour l’ambiance, l’authenticité, l’accueil, les extras, le dj… Une seule chose à faire : y aller !

Infos pratiques

Le site de la Fiesta Loca pour un karaoké à Lyon

Fiesta Loca

110 Quai Pierre Scize

69005 Lyon

Téléphone : 04 72 00 09 13 ou 06 99 73 08 98

Ambiance 20out of 5 Choix des chansons 20out of 5 5 5 out of 5 Excellent