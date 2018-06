Journées de la santé : 14 conférences gratuites à l’UGC Confluence

Ce vendredi 8 et samedi 9 juin 2018, Le Progrès, pour sa troisième année consécutive en collaboration avec de nombreux acteurs de la santé, organise les Journées de la santé, et invite le grand public pour une série de conférences sur le thème de la santé au cinéma UGC Confluence.

Pendant ces journées, 14 conférences gratuites auront lieu. Chaque conférence dure 20 minutes et est suivie d’un temps d’échange avec le public. Cela permet d’approfondir ses connaissances et d’échanger avec des professionnels de la santé.

Ce vendredi, aura lieu des conférences avec des thématiques variées sur la prévention, certaines maladies, et des traitements et procédés innovants.

Pour assister à ces conférences, il suffit de s’inscrire sur le site de l’événement et de choisir vos conférences.