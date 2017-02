Un jeune homme percute la voiture d’une mère de famille à Lyon

Un jeu dangereux avec une moto de 450 cm³ non homologuée

Ce samedi vers 18h, un jeune homme de 20 ans a percuté la voiture d’une mère de famille. La scène s’est déroulée dans le quartier de La Sauvegarde, dans le 9e arrondissement de Lyon. Alors que le jeune garçon s’amusait à faire du rodéo avec une moto non homologuée, une jeune femme avec son enfant en bas âge arriva en direction de celui-ci. Le jeune homme a soudain percuté la voiture de la jeune mère avec sa moto. Avant de s’enfuir, l’individu fou de rage s’est mis à cogner violemment sur la vitre de l’automobiliste.

Une brigade anti-criminelle a repéré l’homme, et s’est lancée à sa poursuite. Après avoir évité de peu l’accident avec un policier, le chauffard a finalement abandonné sa moto pour prendre la fuite à pied. La police a retrouvé et arrête l’individu un peu plus tard. Le jeune homme, très agressif, s’est tout de même débattu avec les policiers. Non sans mal, il fut placé en garde à vue, et sa moto de cross de 450 cm³ non homologuée pour la route, a été saisie.

Il sera jugé très prochainement pour rébellion et violences.