Interpellation d’un individu armé dans un TER entre Lyon et Vienne

Un couteau dissimulé dans un sandwich

Une interpellation a eu lieu ce lundi matin dans un TER reliant Lyon à Valence. Dans le train parti à 8h20 de la gare Part-Dieu , des fonctionnaires de la Police aux Frontières (PAF) étaient en mission de sécurisation. Ils ont décidé de contrôler un jeune voyageur qui semblait nerveux.

Effectivement, lors de la fouille du sac, la police à découvert un couteau dissimulé dans un sandwich, une bouteille d’un produit solvant inflammable, et une boîte d’allumettes.

Le suspect inconnu des services de police et de renseignement

Ainsi le jeune homme a été débarqué en gare de Vienne, puis placé en garde à vue pour comprendre ses motivations. On ne connaît toujours pas le motif de la présence de cet équipement à ce jour. Néanmoins, on sait que le suspect est originaire de la région lyonnaise, qu’il était fragile psychologiquement mais inconnu des services de police et de renseignement.

L’enquête est en cours, on attend plus d’éléments pour comprendre les réelles motivations et projets de l’homme…