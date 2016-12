L’Insee plublie une étude sur les arrondissements de Lyon

En 40 ans, Lyon connaît globalement les même mutations socio-économiques majeures que les autres

grandes villes françaises : hausse des qualifications de ses habitants, implantation des usines à l’extérieur et

développement d’une économie de services. Les neuf arrondissements de Lyon n’échappent pas à ces

mutations tout en conservant leur propre histoire.

2e et 6e historiquement privilégiés à Lyon

Les 2e et 6e arrondissements de Lyon sont historiquement les deux quartiers lyonnais les plus privilégiés socialement.

En 2013, comme en 1975, les cadres et professions intellectuelles tiennent une place importante. Le niveau

de vie des habitants est le plus élevé de Lyon. Néanmoins une personne sur dix vit en dessous du seuil de

pauvreté dans ces deux quartiers. Ces taux de pauvreté restent toutefois les plus faibles de la capitale des

Gaules.

1er et 4e, laboratoires de « gentrification » ?

Les 1er et 4e arrondissements connaissent une spectaculaire évolution sociale. Les logements anciens et

vétustes ont pour la plupart été réhabilités. Les cadres et professions intellectuelles s’y sont installés. Ils

représentent le tiers des actifs de ces quartiers. En 1975, la population était constituée de 40 % d’ouvriers.

Ces derniers ne représentent plus que 9 % des actifs aujourd’hui. Malgré cette forte présence de cadres et

un niveau de qualification élevé, le niveau de vie des habitants est relativement moyen en comparaison avec

le 6e arrondissement. Dans le 1er arrondissement, les situations de précarité ne sont pas négligeables.

Les 8e et 9e demeurent populaires à Lyon

Même si la population ouvrière du 8e et 9e arrondissements a été divisée par deux et si ces arrondissements

connaissent aussi des phénomènes de gentrification dans certains lieux, ils gardent globalement leur

caractéristique “populaire” par rapport au reste de l’espace lyonnais. Les ouvriers et employés représentent

la moitié des résidents, la population y est notablement moins diplômée, le niveau de vie est également plus

faible.

3e, 5e et 7e moins marqués

Les 3e et 7e arrondissements ont connu les plus fortes croissances démographiques depuis 1975. Avec le 5e,

ils présentent des profils sociaux moins marqués, très proches de celui de l’ensemble des Lyonnais. Ces

trois arrondissements se distinguent cependant par leurs fonctions économiques.