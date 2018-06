Un individu lance du 9e étage un haltère de 3 kilos sur une voiture de police

Le jeudi 21 juin 2018, la police est appelée pour une dispute entre colocataires alcoolisés à Lyon 7e et lors de l’intervention un haltère a été jetée du 9e étage sur le véhicule de la police.

La police est vite arrivée sur place pour calmer les deux hommes mais une fois sur les lieux un haltère de 3 kg est jeté du 9e étage, sur le véhicule de police stationné en bas de l’immeuble. La voiture a subi de gros dégâts, heureusement il n’y avait personne à l’intérieur.

Pour le procureur il s’agit d’ ”un jet ciblé et volontaire “. Mais lors des comparutions immédiates ce lundi , l’homme explique qu’il s’agit d’un geste non prémédité sous la colère et l’alcool.

L’individu sera quand même condamné à trois mois pour ne pas pouvoir justifier d’un domicile et également de trois mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve.