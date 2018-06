Ils payaient des commerçants avec des faux billets

Deux amis et un couple écumaient les commerces pour écouler des faux billets.

Fin janvier 2012, au départ d’Oyonnax, deux amis ont tenté d’écouler leurs faux billets dans des boulangeries, des tabacs, des supermarchés, et des stations essence entre le Pays de Gex et le Jura. À chaque fois, ils tendaient un faux billet de 50 euros. Leur supercherie marchait peu souvent, puisque la plupart du temps les billets étaient refusés.

Un Oyonnaxien et son épouse avaient aussi tenté la même supercherie à la même période à Bourg-en-Bresse et ses environs. Ils se sont fait prendre par la police avec trente-cinq faux billets dans la voiture. Les billets sont une photocopie de très bonne qualité, avec le même numéro de série. Plus d’un million d’exemplaires étaient en circulation depuis l’Italie.

Ce mardi 5 juin, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, a condamné, les prévenus à des peines de 80 à 150 jours-amendes à 10 euros.