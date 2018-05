Hôpital de la Croix-Rousse : la grève s’est durcie aux urgences

À l’hôpital de la Croix-Rousse, la grève s’est durcie aux urgences.

Jeudi 24 mai 2018, des mesures extraordinaires ont été prises, par la direction de l’hôpital de la Croix-Rousse pour remédier à l’absence de 4 infirmiers et aides-soignants, sur un effectif de 8 le jour. Les véhicules du SAMU, les sapeurs-pompiers et les ambulances ont été déviés vers d’autres services d’urgence des HCL. Ce jeudi, le service n’accueillait plus de patients couchés, c’est-à-dire sur des brancards, seuls les patients qui pouvaient marcher étaient accueillis. La grève dure depuis 99 jours à la Croix-Rousse.

Jeudi soir, la direction des HCL et les représentants syndicaux devaient se rencontrer pour écouter leurs attentes et revendications et travailler à une solution satisfaisante.

Pour une éventuelle nouvelle journée de grève, la Direction assignera les professionnels de façon à garantir la continuité des soins et la meilleure qualité d’accueil possible pour les patients. La qualité des soins n’est pas engagée.