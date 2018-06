Un homme jugé pour avoir lancé un projectile sur un véhicule de gendarmerie

Ce lundi 25 juin 2018, un homme âgé de 19 ans a été jugé en comparution immédiate et en récidive de violence pour avoir jeté un projectile sur une voiture de gendarme, pour avoir outragé un gendarme et pour s’être rebellé.

Lors du jugement, Me Rahho l’avocate du jeune homme a expliqué que l’individu a reconnu les faits et qu’il s’est excusé.

L’avocate explique : « Il a conscience qu’il a agi de façon idiote, que s’il avait lancé une bouteille en verre, cela aurait été encore plus grave. Il n’a pas d’explication. Mais il y a les copains, il y a aussi ce problème personnel. Il porte sur ses épaules des charges lourdes qu’il essaie d’oublier en se noyant dans l’alcool. Mais il travaille et, ça, c’est à mettre à son crédit. ».

Mais l’homme détient un casier judiciaire avec déjà deux condamnations avec sursis mise à l’épreuve.

Il a été condamné à quatre mois de prison ferme avec une révocation d’un sursis de deux mois et d’un maintien en détention.