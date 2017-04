Hommage national au policier tué lors de l’attentat des Champs Elysées

Un hommage national sera rendu le mardi 25 avril 2017, au policier tué sur les Champs-Elysées cinq jours plus tôt.

Une minute de silence sera observée à l’Hôtel de police de Monluc, rue du général Mouton Duvernet à Lyon 3e, le mardi 25 avril 2017, à 11h. Il est demandé d’arriver au plus tard à 10h45. Henri-Michel Comet, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône, présidera la cérémonie en hommage au gardien de la paix Xavier Jugelé.

Le policier a été assassiné le 20 avril 2017, lors de l’attentat des Champs-Elysées qui visait les forces de l’ordre. L’assaillant a également blessé deux autres policiers et une touriste, plus “légèrement” touchée par balle. Le tireur a été abattu par la police et l’attaque a rapidement été revendiquée par le groupe Etat islamique.

Afin de soutenir la famille de la victime, une cagnotte en ligne a été lancée par un collègue de Xavier Jugelé, sur la plateforme leetchi.com, sur laquelle est écrit: “Xavier laisse un grand vide et un immense chagrin auprès de sa famille, ses amis et ses collègues. Ce drame affecte terriblement tous ceux qui l’ont côtoyé ainsi que l’ensemble des citoyens. Merci à tous ceux qui par un petit geste y participeront”.