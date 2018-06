Des hauts de fenêtres amovibles dans les rames de métro pour combattre la chaleur

Dans le métro, les fenêtres des rames pourront bientôt s’entrouvrir pour que les usagers souffrent moins de la chaleur.

Les rames de métro actuelles dont les plus anciennes ont quarante ans. Certaines sont déjà équipées d’un haut de fenêtre amovible et pour les autres l’opération est en cours. Cela permettra de faire circuler l’air dans les rames cet été, mais par contre les fenêtres seront verrouillées en hiver.

Sytral a pour ambition de passer une commande de quarante nouvelles rames Alstom pour la ligne B automatisée courant 2020 et prolongée à Saint-Genis-Laval en 2023 et pour renforcer le parc de la ligne D. Les rames de la ligne B seront consacrées à la ligne A qui aura donc une plus grande capacité.

Fin 2019, le réseau du métro sera équipé de la 3G/4G. Autre nouveauté, le réseau du métro circulera jusqu’à 2 heures du matin les vendredis et samedis soir.