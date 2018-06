Habitat et humanisme en partenariat avec le photographe JR pour exposer la solidarité urbaine

Habitat et humanisme et le photographe JR se sont mis en collaboration pour exposer la solidarité urbaine à travers le projet Inside Out.

Le photographe JR a lancé en 2011, Inside out, un projet mondial d’art participatif fait de portraits photographiques.

Depuis ce lundi 18 juin 2018, 500 photographies de visages en noir et blanc sont installées sur les bâtiments du mouvement Habitat et humanisme dans trente villes de France et à Bruxelles. À Lyon, on peut retrouver les portraits sur deux sites.

Les auteurs de cette exposition de portraits sont l’association Habitat et humanisme qui aide les personnes en difficulté et en recherche de logement et de stabilité, et le photographe JR avec son projet Inside out.

Le but de cette exposition est de personnifier la solidarité urbaine à travers des portraits de personnes venues posées, pour véhiculer ces valeurs humanistes.