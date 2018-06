Greenpeace a noté 12 grandes villes françaises selon leurs politiques de transport

Greenpeace a noté 12 grandes villes françaises selon leurs politiques de transport. Lyon a écopé d’un “peut mieux faire”.

Ils ont mis en place ce système de notation pour déterminer les villes en lutte contre la pollution atmosphérique et pointé les efforts qu’il reste à faire.

En tête, Paris, Nantes et Strasbourg.

Mais Sarah Fayolle, chargée de campagne Climat et transports à Greenpeace France a exprimé au Parisien : » Toutes les villes sont en retard en matière de réduction du trafic automobile et une majorité doit encore mettre en place des mesures courageuses pour réduire ou supprimer les véhicules polluants et accélérer les alternatives à la voiture. « .

Le critère principal de cette étude est celui des » restrictions sur les voitures polluantes » avec les voitures diesel.

Strasbourg et Nantes ont su se démarquer grâce à leurs réseaux de vélo et de transports en commun.

Lyon, Bordeaux,Toulouse, Lille et Montpellier écopent d’un « peut mieux faire », alors que Marseille et Nice se situent dans les derniers.