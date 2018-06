GREASE pour la Fête de la Musique aux cinémas Pathé à Lyon

À l’occasion de la Fête de la Musique, les cinémas Pathé Bellecour, Pathé Carré de Soie et Pathé Vaise vous proposent une nouvelle séance Ciné Hits. Jeudi 21 juin à 20h, les spectateurs pourront(re)découvrir sur grand écran le film culte des années 70 : Grease avec John Travolta et Olivia Newton-John. En plus de cette projection exceptionnelle en format 4K, le public pourra participer avant le film à un quizz pour tenter de gagner des places de cinéma.

Comédie musicale culte des années 70, Grease continue de faire fantasmer les nouvelles générations de spectateurs.

Sorti en 1978, en pleine vague disco, le film de Randal Kleiser réunit l’acteur John Travolta (déjà aperçu dans Carrie de Brian De Palma et surtout Saturday Night Fever de John Badham) et la jeune chanteuse Olivia Newton-John. A sa sortie, le triomphe est énorme.

Montée comme des clips, chaque séquence est un véritable show mené par le déhanchement d’un John Travolta survolté. La bande originale du film, composée par Barry Gibb, a fait grimper la température de l’été 78 et de bien d’autres années… Ambiance banane et perfecto, Grease est une déferlante de rock, de rhythm’n’blues, de disco et de boogie-woogie. Une succession de tubes qui se sont hissés en tête des hits-parades internationaux et qui continuent de faire danser les nouvelles générations (You’re the One that I Want, We Go Together…).

Grease fut le plus gros succès de l’année 78 réunissant plus de 5 millions de spectateurs en France :un record pour une comédie musicale !

Les cinémas Gaumont Pathé vous proposent de (re)découvrir cette comédie musicale pleine de pep’spour une fête de la musique haute en couleurs !