Grande collecte des Restos du Cœur ce week-end dans le Rhône

En plus du concert des Enfoirés prévu ce vendredi 9 mars 2018 à 21h, les Restos du cœur organisent ce samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 leur grande collecte de denrées dans le Rhône.

L’association compte sur la solidarité et le soutien des Lyonnais comme chaque année. Douze enseignes réparties en 76 magasins vont participer. Des bénévoles de plus en plus compliqués à réunir » Les bénévoles sont de plus en plus difficiles à mobiliser (…) de manière stable et continue », explique Bertrand Magnon-Pugeot, responsable des Restos du Cœur dans le Rhône.

Les Restos du Cœur espèrent collecter 8 000 tonnes de denrées cette année 2018.