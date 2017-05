Une fillette violée par son grand-père et son frère devant sa mère

La police a interpellé mardi 16 mai 2017 au matin trois individus d’une même famille. Le grand-père, le grand frère et la mère d’une fillette de 6 ans sont accusés de viols sur mineure de moins de 15 ans, complicité de viols, corruption de mineure et non-dénonciation.

Une petite fille de 6 ans a avoué avoir été violée entre 2015 et 2016 par son grand père de 71 ans originaire de Villefranche-sur-Saône et son grand frère, lyonnais, de 15 ans.

Présente lors de l’agression, la mère de la petite âgée de 35 ans s’adonnait à des actes sexuels sous les yeux de sa fille. Elle n’est pas intervenue et n’a pas prévenu les forces de l’ordre lorsque sa fille a été abusée.

La victime a été depuis placée en famille d’accueil et ses deux agresseurs ont reconnu les faits.