La filiale Total ACS basée à Givors, va alimenter toutes les voitures des 24 heures du Mans

Total ACS, est une filiale du groupe pétrolier Total, spécialisée dans la conception et la fabrication des additifs et lubrifiants spéciaux. Cette année, Total ACS va alimenter toutes les voitures des 24 heures du Mans.

Des fûts de 200 litres d’additifs spéciaux, qui vont servir à la composition des carburants pour les voitures en compétitions, sont transportés en direction du Mans et de son circuit.

Total ACS, a atteint en 2017, 150 millions de chiffre d’affaires pour 600 clients dans 80 pays.

Cette année, la filiale a l’exclusivité de la fourniture en carburant pour l’ensemble des disciplines de l’Automobile Club de l’Ouest.

Avant son utilisation finale, le carburant est testé et analysé par des laboratoires de contrôle.

Total ACS, a au total fourni 260 000 litres de carburants.

Cette filiale est en innovation permanente avec 20 % de nouveaux produits par an. Cette efficacité est due à l’implication et à l’engagement des 110 personnes qui travaillent en collaboration avec les centres de recherche de Total.

Total ACS est aussi en train d’investir 10 millions d’euros pour devenir autonomes dans sa protection contre l’incendie ou tout autre sinistre, et la démolition de trois fûts inutilisés est également prévue.