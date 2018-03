Fête du Timbre 2018 à Lyon

Le Timbre prend la Route … pour quatre ans avec une nouvelle série philatélique « Voitures anciennes ».

En 2018, la Fête du Timbre sera aux couleurs de Renault et au sport automobile avec un timbre « Alpine Renault A 110 » et un bloc-feuillet « Renault Maxi 5 Turbo ». Organisée par PHILAPOSTEL Rhône-Alpes, association de la Fédération Française des Associations Philatéliques, et La Poste, la Fête du Timbre se déroule à :

Atrium, Mairie du 8e arrondissement

12 avenue Jean Mermoz 69008 LYON

Samedi 10 mars 2018 de 9h00 à 18h00

Dimanche 11 mars de 9h00 à 17h00

La Poste met en vente, en avant-première un timbre sur la berlinette « Alpine Renault A 110 » et un blocfeuillet « Renault Maxi 5 Turbo.

Un cachet illustré permettra l’oblitération du courrier qui sera déposé sur place durant ces 2 jours.

PHILAPOSTEL Rhône-Alpes propose des animations, des expositions et des stands ouverts à tous :

– un atelier créatif autour des timbres qui permet aux plus jeunes de venir s’initier à la philatélie tout en s’amusant

– des chèques cadeaux d’un montant de 30 € chaque sont à gagner lors de tirages au sort gratuits sur les deux jours

– une exposition philatélique

– des stands (timbres, vieux papiers, voitures miniatures) pour ceux qui souhaitent compléter leurs collections

– un stand animé par PHILAPOSTEL Rhône-Alpes avec des souvenirs philatéliques « Premier Jour » illustrés avec la berlinette et la Maxi 5 Turbo