Un faussaire interpellé à Caluire

Un faussaire a été interpellé à Caluire après la découverte de faux documents à son domicile. Il avait, à l’origine, été perquisitionné en décembre 2015 pour une affaire de trafic de drogue mais c’est finalement des faux RIB, justificatifs de domicile et factures EDF au nom de 8 personnes qui ont été découverts. Lors de la perquisition, une imprimante et du matériel électronique ont été saisis. L’homme, aujourd’hui âgé de 28 ans, vendait ses kits de faux documents pour 150 euros.

Six des huit identités présentes sur les documents ont servi à contracter des crédits ou ouvrir des comptes en banque. Cette escroquerie aurait causé un préjudice total d’un peu plus de 35 000 euros. Interpellé et placé en garde à vue, le faussaire actuellement domicilié à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a indiqué qu’il vendait ses kits à un client qu’il connaissait vaguement. Ce client les utilisait pour créer des faux comptes et acheter du matériel qu’il revendait par la suite.

Cependant, les enquêteurs ont découvert que le faussaire avait lui aussi revendu du matériel. Il récupérait également du courrier pour son client ainsi que du matériel pour son propre compte. Le faussaire a été présenté au juge le jeudi 6 juillet 2017.