Évolution de la qualité de vie en région Auvergne-Rhône-Alpes

La qualité de vie dépend de nombreux facteurs, comme l’accès au marché de l’emploi, le confort du logement, la durée des déplacements domicile-travail et les services offerts aux habitants.

L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec l’Agence régionale de développement des territoires d’Auvergne, publie ce jour une étude sur les différentes composantes de la qualité de vie et leurs évolutions dans les territoires de vie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Réduction des inégalités territoriales

L’amélioration de la salubrité des logements, l’augmentation de la part des bacheliers et la réduction des inégalités hommes-femmes en matière d’emploi et de salaire tend à rapprocher les territoires par des effets de rattrapage. Les territoires qui étaient les moins favorisés sur ces aspects des conditions de vie au début des années 2000 tendent à combler leur retard. Les inégalités territoriales diminuent aussi en matière de chômage de longue durée, cette évolution reflète cependant des dégradations des conditions d’emploi qui touchent l’ensemble des territoires de la région depuis le déclenchement de la crise de 2008.

Un accès aux équipements de plus en plus compliqué dans les communes rurales

Parmi la vingtaine d’indicateurs étudiés couvrant plus d’une dizaine de dimensions (revenus, santé, emploi, logement, accès aux services, etc.), seules les évolutions de trois d’entre eux contribuent à accentuer les inégalités territoriales. Tout d’abord, l’inadéquation entre les lieux de travail et les lieux de résidence tend à s’accroître dans des territoires où elle était déjà très élevée tels la périphérie de Saint-Étienne et le Genevois français. Ensuite, l’accès aux équipements notamment les équipements intermédiaires ainsi que l’accès aux médecins et aux pharmacies sont de plus en plus difficiles dans certains territoires. Ainsi, dans les plus ruraux, la part de la population ayant accès à ces derniers en moins de dix minutes diminue plus fortement qu’ailleurs alors qu’elle était déjà plus faible.