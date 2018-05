Un élu de Vénissieux arrêté en état d’ébriété à Lyon

Thierry Vignaud, un élu de la mairie de Vénissieux, a été arrêté en état d’ébriété ce vendredi 11 mai 2018 place Ambroise Courtois (Lyon 8ème).

Aux alentours de 23 heures, le 12ème adjoint au maire en charge de l’État-Civil, des Élections et des Cimetières passait la soirée au bar de l’Industrie et s’était énervé devant l’impossibilité de pouvoir être servi une nouvelle fois en boisson. Il est entré dans un état de colère extrême et s’est mis à commettre des dégâts au sein de l’établissement, en abimant les murs et en cassant les décors. Cet individu de 55 ans s’en est ensuite pris physiquement au personnel du bar.

L’arrivée de la police sur les lieux ne l’a pas calmé. Les forces de l’ordre ont tenté de le maîtriser mais il s’est rebellé en prétextant que son titre d’élu lui donne un passe-droit à faire ce qu’il veut.

Au final, il a pu être immobilisé et envoyé en garde à vue. Il comparaîtra ce lundi devant la justice, après avoir été présenté au parquet ce dimanche et placé sous contrôle judiciaire.