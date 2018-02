École : Lyon va revenir à la semaine de 4 jours en 2018

Lyon va revenir à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 concernant les rythmes scolaires pour l’école.

Les conseils d’école ont voté.

La ville de Lyon a proposé deux scénarios pour la rentrée de septembre 2018 : le premier scénario est la semaine à 4 jours avec la suppression du mercredi et le second scénario est la semaine à quatre jours et demi avec le périscolaire le vendredi après-midi.

Les écoles ont choisi majoritairement le premier scénario avec le retour de la semaine à 4 jours, avec une offre périscolaire le mercredi matin.

Quatre arrondissements ont voté plus largement pour le scénario sur 4 jours : le 1er, le 2e , le 6e (11 écoles sur 13), le 7e arrondissement, et le 9e ont aussi montré une préférence pour la semaine à 4 jours.

La semaine à quatre jours et demi avec le périscolaire le vendredi après-midi a été choisi par les arrondissements du 3e, dans les 4e et 8e.

Le 5e arrondissement a eu l’égalité parfaite entre les deux scénarios votés par les écoles.

Les cours auront lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12h (et non plus 11 h 30), puis de 14 h 15 à 16 h 45 (au lieu de 13 h 30 à 16 h 30).

Lors du prochain conseil municipal, les élus devront valider ce choix, puis l’inspecteur d’Académie officialisera ce vote.

Au total, 200 écoles lyonnaises appliqueront ce nouveau rythme scolaire.