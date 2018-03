Après l’échec GoBee.Bike, INDIGO Weel arrive à Lyon

Après l’arrêt de GoBee.bike, un nouveau service de location de vélos sans borne va arriver à Lyon. La société s’appelle INDIGO Weel qui n’est autre que la filiale du groupe Indigo, entreprise française proposant des services de stationnement (la société gère le parking Bellecour et le P1 de la Cité Internationale).

À partir de lundi 12 mars 2018, 500 vélos blanc et violet en libre-service et sans station seront mis à disposition dans Lyon par le groupe français.

Le système est le même que GoBee.Bike, INDIGO Weel fonctionne avec une application pour smartphones qui permet géo localisation. L’utilisateur pourra réserver de déverrouiller le vélo en quelques secondes, grâce à un flash-code (QR Code).

« Une fois son trajet terminé, il lui suffit de se garer dans une zone appropriée et verrouiller le cadenas. Les vélos sont géolocalisés et disponibles via l’application dédiée dans une zone que l’on peut étendre et contrôler ».

Les tarifs sont les suivants : un forfait annuel à 79 euros, un forfait six mois à 59 euros, un forfait un mois à 15 euros, et enfin un forfait journée à 5 euros. En dehors de ces forfaits, la location est facturée à la demi-heure (50 centimes).

INDIGO Weel souhaite avec ce service « apporter une réponse de proximité et complémentaire aux transports existants ».

Reste à voir si INDIGO Weel fera mieux que son prédécesseur GoBee.bike qui avait dû arrêter et retirer ses vélos au bout de deux mois et demi en raison d’importantes dégradations.

Lien utile

indigoweel.com