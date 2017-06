La “Dreamnight at the zoo” à Lyon pour les enfants malades

Le zoo de Lyon organise la “Dreamnight at the zoo” vendredi 2 juin 2017 de 18 heures à 20 heures.

Cet événement se déroulera pour la troisième année au sein du parc de la Tête d’Or dans le 6e arrondissement.

La “Dreamnight at the zoo” est une manifestation caritative organisée dans le monde entier à destination des enfants malades souffrant de handicap ou de maladies chroniques.

Le zoo et toute son équipe ont donc préparé une multitude d’activités pour les enfants malades des hôpitaux de Lyon et leur famille. Ce sont près de 500 personnes qui sont attendues pour découvrir les différentes espèces présentes dans le parc.

Les enfants pourront également profiter d’ateliers de maquillage, de musique, de danse country ou d’initiation à la slackline.

Pour cette 3e édition, la “Dreamnight at the zoo” de Lyon sera parrainée par Gregory Cuilleron, cuisinier lyonnais et animateur TV qui avait été repéré dans l’émission de M6 “Un dîner presque parfait” puis “Top Chef”. Lui-même porteur d’un handicap, il se bat pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap depuis plusieurs années.