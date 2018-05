Deux nouvelles collectes solidaires des déchets à Lyon le 26 mai 2018

Eco-systèmes propose aux habitants de la Métropole de Lyon, deux nouvelles collectes solidaires le 26 mai 2018, pour se défaire de leurs appareils électriques devenus encombrants.

Les 9 arrondissements de Lyon, les communes de Bron et Vénissieux s’associent chaque semaine à Eco-systèmes pour permettre aux habitants de bénéficier d’une solution proche de chez eux et qui permet de donner une seconde vie aux équipements électriques. Rappelons-le, tous les appareils qui se branchent, marchent à pile ou avec des batteries ne doivent pas être jetés à la poubelle, ni déposés sur le trottoir. Ils doivent être rapportés en points de collecte garantis par Eco-systèmes (déchetterie, magasin, association ou enfin collecte solidaire).

Organisées le samedi matin au cœur des quartiers urbains denses, les collectes solidaires séduisent de plus en plus de riverains. Depuis janvier 2018, 25 collectes ont été déployées, réunissant 2 200 habitants venus rapporter 22 000 kg d’équipements en fin de vie ou dont ils n’avaient plus l’utilité.

Hors d’usage ou en état de marche tous les appareils électriques et électroniques sont collectés par les ambassadeurs Eco-systèmes. Les équipements alimentent ensuite les structures de réemploi Envie et le Foyer Notre Dame des Sans Abris, ou sont à défaut recyclés dans les installations spécialisées et sous contrat avec Eco-systèmes.

Toutes les dates & adresses des collectes solidaires sur www.eco-systemes.fr/proximite/rhone

2 points de collecte le 26 mai 2018 de 9h à 13h :

Lyon 4 : Place de la Croix Rousse

Lyon 7 : Place des Pavillons