Départ des travaux de démolition de la gare de la Part-Dieu

Dans le cadre du réaménagement du quartier de la Part-Dieu, deux bâtiments vont être démolis.

Les bâtiments concernés sont le hall d’entrée Sud de la gare et le bâtiment de l’Orient.

Le but de ces travaux est de libérer l’emprise de la future galerie Béraudier où sera construite l’extension du hall d’accueil actuel vers le sud et la nouvelle entrée Pompidou.

Pour le hall d’entrée les travaux vont durer 12 mois et 6 mois pour le bâtiment de l’Orient.

Pour les voyageurs, un hall provisoire a été mis en service depuis le mercredi 20 juin au niveau de la partie Nord de la place, et va rester pendant 1 an.

Les usagers du métro, sont invités à utiliser le nouveau hall d’accueil pour rejoindre la bouche de métro sur le boulevard Vivier Merle.