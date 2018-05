Demi-finales du Top 14 : des animations au Groupama stadium et place Bellecour

Pour les demi-finales du TOP 14, des animations seront prévues au Groupama stadium et place Bellecour.

Deux jours de festivités, le 25 et 26 mai 2018, Lyon accueille les demi-finales du Top 14 de rugby, au Groupama stadium.

Le vendredi 25 mai à 21h, le stade accueillera la rencontre entre Montpellier Hérault rugby et le LOU Rugby.

Le second match se jouera le samedi 26 mai à 16h45, entre le Racing 92 et Castres Olympique.



C’est une véritable fête du ballon ovale qui se tiendra ce week-end à Lyon, avec des animations au stade et en ville sur le Village du TOP 14 Rugby Tour situé sur la place Bellecour de 10h à 20h.

Venez vivre un moment unique au Village du TOP 14, autour d’animations ludiques et gratuites : mur digital, mêlées géantes, quiz… Les anciens joueurs seront présents pour jouer, partager et échanger avec vous. Des séances de dédicaces des demis-finalistes seront prévues. Une exposition se tiendra rue de la République, sur les grilles de l’hôtel de ville, au Groupama stadium et dans l’atelier Kiblind, au 25, rue de la Bouteille à Lyon 1.

Plusieurs bars, seront décorés aux couleurs du Top 14, diffuseront la rencontre et feront vibrer l’esprit 3e mi-temps tout au long du week-end.



Pour se rendre vers le stade de Décines, une navette tramway est mis à disposition à partir des stations Part-Dieu Villette ou Vaulx-en-Velin La-Soie. Il est aussi possible d’emprunter le tram T3. Un parking relais est ouvert à Meyzieu-Panettes ou Eurexpo, avec une navette bus pour se rendre directement au stade.