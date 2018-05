Le défilé de la gay-pride de Lyon de nouveau privé du Vieux-Lyon

Ce mercredi 30 mai 2018, le tribunal administratif a tranché que la gay-pride de Lyon sera une nouvelle fois privée de Vieux-Lyon.

Le défilé de la manifestation pro-LGBT sera de nouveaux non admis dans les rues du Vieux-Lyon, au grand regret des organisateurs de la Lesbian and Gay Pride de Lyon.

La raison invoquée par les autorités serait liée à la mise en place de l’état d’urgence et aux difficultés d’accès au quartier pour les secours en cas de besoin.

Mais le porte-parole Olivier Borel dans un communiqué avance une autre raison : “Nous ne sommes pas dupes des véritables raisons de ce jugement. Ces dernières sont politiques : volonté de ne pas désavouer l’Etat et interdiction de toute manifestation progressiste dans le fief des fachos ! ».

Pour cause dans le Vieux-Lyon est présent les fiefs de plusieurs organisations d’extrême-droite et les autorités souhaitent éviter les affrontements.