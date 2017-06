Découvrez les nouveautés 2017 à Touroparc Zoo

Touroparc Zoo est prêt à accueillir les visiteurs de l’été 2017. Avec ces nombreux animaux, ces animations et son espace aquatique, le parc zoologique semble être l’endroit idéal pour passer un bon moment cet été.

Touroparc Zoo est prêt pour l’été 2017

Touroparc Zoo, anciennement appelé Touroparc est prêt pour l’été. Ouvert toute l’année, le parc de 12 hectares s’apprêtent désormais à accueillir les nombreux visiteurs de cet été. Avec plus de 700 animaux, deux musées et des attractions tels que le Monorail, l’accrobranche “Amazon’Aventure” ou encore le petit train, cette saison estivale est bel et bien prête à être lancée. Avec ses 233 000 visiteurs annuelles, le parc zoologique de loisir de Romanèches-Thorins s’apprête à commencer sa saison 2017 sous les meilleurs auspices.

Le Zoo de Touroparc

Touroparc est un parc zoologique de loisirs qui accueillent de très nombreux animaux. Vous pourrez y observer des éléphants d’Asie, des lions d’Afrique, des loups ou encore des antilopes. Le parc accueille aussi de nombreux oiseaux et reptiles. Engagé dans le bien-être animal, le parc insiste sur le soin porté à l’alimentation, au logement mais aussi à la liberté de mouvement de leurs animaux. Les espèces pouvant vivre en communauté tissent des liens, jouent et se baignent ensemble sans aucune restriction.

Au-delà de la visite du zoo, vous pourrez également accéder aux attractions du parc mais aussi participer à des rencontres avec les soigneurs qui vous feront partager leur passion des animaux. Ces moments privilégiés sont l’occasion d’observer les animaux, de poser vos questions aux soigneurs mais aussi d’écouter les anecdotes liées à chacune des espèces présentées.

Si vous voulez gardez un souvenir de votre visite, la boutique souvenir de Touroparc Zoo vous propose un large choix parmi lequel vous trouverez sans doute votre bonheur. Vous pourrez aussi accéder à des espaces de restauration pour faire des pauses tout au long de votre visite.

Enfin, vous pouvez réserver des visites “VIP Découverte”, des anniversaires ou encore des journées “Passion Soigneur” au coeur du parc pour profiter de manière privilégié du parc zoologique.

L’espace aquatique ouvert pour l’été

Touroparc Zoo possède également un espace aquatique ouvert de juillet à août dans lequel vous pourrez vous amuser. Entouré de verdure, l’espace dédié au loisir dans l’eau donne la possibilité de se lancer dans d’innombrables descentes sur les trois toboggans du parc. Pour que vous profitiez pleinement de ces moments dans l’eau avec vos enfants, l’espace aquatique est surveillé.

Les nouveautés 2017

En 2017, le parc Touroparc proposera plusieurs nouveautés à ces visiteurs. D’abord l’ouverture d’une nouvelle grande volière immersive de 300m².

Une volière avait déjà été construite dans le parc en 1956, mais cette nouvelle construction vient remplacer l’ancienne. La volière sera opérationnelle cet été. Cet espace accueillera de nombreux oiseaux, dont des maracanas, des aras nobilis, ou encore des caïques. L’équipe de Touroparc réfléchit également à la possibilité de faire cohabiter les oiseaux, pour la plupart exotiques, avec des lémuriens.

De plus, les nouveautés 2017 du parc zoologique sont également constituées des naissances de nouveaux animaux. En 2017, le parc a pu assister à des naissances chez les Makis-Cattas, les antilopes cervicapre, les wallaby de Bennett, les mara, les galagos du Sénégal, les zèbres de Chapman, les chevreaux et les agneaux. Si vous visitez le parc en 2017, vous pourrez peut-être avoir la chance d’observer certains de ces petits nouveaux. Le parc a également accueillis deux nouvelles espèces cette année : les axolotls et les oryx d’Arabie.

Infos pratiques

Touroparc Zoo

400 Boulevard du Parc

71570 Romanèche-Thorins

Tél : 03 85 35 51 53

Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00

Liens utiles

Site officiel de Touroparc Zoo : www.touroparc.com/

Page Facebook officielle de Touroparc Zoo : facebook.com/Touroparc.Zoo/