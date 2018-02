David Kimelfeld enfariné à Lyon

David Kimelfeld a été enfariné à Lyon ce jeudi 1er février 2018 suite au projet de surveillance des bâtiments abandonnés pour expulser les migrants voté la semaine précédente …

Les faits

Les faits se sont déroulés jeudi 1er février vers 17h30, à la sortie de la Maison de l’Environnement avenue Tony Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon, le Président de la Métropole David Kimelfeld a été enfariné par deux personnes qui ont immédiatement pris la fuite. Ces deux personnes lui ont jeté de la farine au visage. Les apprentis pâtissiers ont également jeté aux pieds de l’élu des systèmes d’alarme et des détecteurs pour contester le nouveau projet du Président de la Métropole.

La raison

La raison de cette attaque pâtissière est l’expulsion des migrants et l’installation d’un système de surveillance dans les bâtiments et immeubles vides dans Lyon. En effet, des militants étaient mobilisés et ont contesté la mesure prise la semaine dernière lors du conseil métropolitain par les élus.

Les revendications

Des élus revendiquent que ces locaux inoccupés soient mis à disposition des associations pour créer de nouveaux hébergements d’urgence pour mettre à l’abri les plus démunis qui sont insuffisants dans la métropole.

Le projet

Le projet est la mise en place de détecteurs et d’alarmes dans les bâtiments inoccupés pour sécuriser les bâtiments vides de la métropole et éviter toute tentative d’occupation. Un plan voté le 23 janvier 2018 de 1,8 million d’euros pour des « prestations de télésurveillance et interventions sur les bâtiments et immeubles inoccupés de la métropole de Lyon ».

Securitas s’occupe de protéger ces lieux des squatteurs.